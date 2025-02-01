Михаил Каржин Правильная реклама - это топливо для вашего бизнеса, который взлетит как ракета.

Часть 1/4

Секрет получения клиентов из интернета (30-100 заявок в неделю), без блога, чатов, рассылок и спама, а только за счет директ рекламы и юнит воронки с контентным прогревом

Расскажу как системно и постоянно (буквально каждый день) привлекать клиентов и продавать им на миллионы в месяц.

Секрет получения клиентов из интернета (30-100 заявок в неделю), без блога, чатов, рассылок и спама, а только за счет директ рекламы и юнит воронки с контентным прогревом.

Покажу все и расскажу как запустить систему генерации заявок на автомате.

Зачем я пишу все это? Потому что был на вашем месте, а мои проблемы были вот такие:

Нестабильные заявки или, периодически нет их вообще

Слабый и непредсказуемый результат от рекламы, на который сложно или невозможно повлиять

Отдал деньги очередному гуру за настройку Директа, за шаблоны рассылок, разработку чат бота, сценарии рилсов и т.д. А результата в виде клиентов и заработка, как не было так и нет.

Нет системы привлечения клиентов, которую можно настроить под себя и если захотел, то выключил, опять нужны клиенты — включил, все работает как лучшие швейцарские часы 24/7.

Да и еще много другое, что случается когда нет системы…

Если узнали свои проблемы, то читайте дальше, если нет, то все равно читайте дальше — узнаете для себя новую системы генерации клиентов и денег из интернета.

Многие говорят, что нужно сильно запариваться, готовить каждый день контент (посты, видосы, рилсы и т.д.), спамить по чатам в ТГ, запускать геймефицированные воронки и делать еще много разных сложных действий, да еще и платить за настройку всего этого разным спецам крупные чеки.

Меня напрягала нестабильность и волнообразность в заявках, в одном месяце я мог сделать много продаж и завалить себя работой, а в следующем боялся что буду сидеть без работы и еле сводить концы с концами.

Будем честны: вы продолжили читать, потому что ваши способы привлечения клиентов уже не работают, либо дают слабый и непредсказуемый результат, на который вы не можете повлиять.

Найти нужных, правильных людей и продать им свою услугу или товар — вот в чем суть,

Система, о которой я поведаю дальше, работает стабильно несколько лет, да и придумали ее давно, все запускается за 2-3 дня, начинает работать в течении суток и уже приходят первые заявки и заказы.

Максимально простая и эффективная технология, по принципу делай 1,2,3…

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